До конца лета трамвай №52 изменит маршрут

На временной период со 2 июля по 30 августа, за исключением пятниц и суббот, по вечерам трамвай, следующий по маршруту №52, немного изменит движение.

В связи с проведением ремонтных работ по улучшению трамвайных путей с половины двенадцатого часов вечера до 4:50 часов утра будет перекрыто движение трамваев на участке дороги по проспекту Маршала Жукова от проспекта Ветеранов до Петергофского шоссе.

Трамваи с маршрутом №52 будут начинаться движение от станции «Завод Северная верфь», далее следовать по действующей трассе до проспекта Маршала Жукова, затем по Петергофскому шоссе до конечной станции «Улица Пограничника Гарькавого», сообщили Gazeta.SPb в СПб ГУП «Горэлектротранс».

Данные ограничения будут действовать со 2 июля по 30 августа текущего года, поэтому призываем вас заранее планировать маршрут.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на КАД перекроют очередной участок для ремонтных работ.