На КАД перекроют очередной участок для ремонтных работ

На предприятии просят автовладельцев быть внимательными, так как работы будут проводить в круглосуточном режиме. Фото: https://pixabay.com

На предприятии просят автовладельцев быть внимательными, так как работы будут проводить в круглосуточном режиме. Фото: https://pixabay.com

В зону ремонта попадет участок между развязками с автодорогой Петербург – Матокса и проспектом Культуры.

Там планируют пер5крть две полосы движение, сообщают в ФКУ Упрдор “Северо-Запад”. В связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части на участке от транспортной развязки КАД на пересечении с автомобильной дорогой Петербург — Матокса (Мурино) до транспортной развязки КАД на пересечении с проспектом Культуры будут перекрыты две полосы движения с 27 июля.

Дорожники сообщают, что полосы будут закрыты до 7 июля. По оставшимся свободными для движения полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

На предприятии просят автовладельцев быть внимательными, так как работы будут проводить в круглосуточном режиме.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что участок КАД у Парголово будет перекрыт на два месяца.