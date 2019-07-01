Юного пешехода задела «БМВ» в Выборге

Машина рассекла ребенку голову.

Все случилось сегодня вечером, 1 июля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте». Люди пишут, что авария произошла в Выборге в Ленинградской области. На пересечении проспекта Ленина и улицы Димитрова стоял дошкольник, а мимо него проезжал автомобиль. «БМВ» случайно задел мальчика, ударив его по голове зеркалом. В результате у юного пешехода пошла кровь, родители, находившиеся с ним, оказали ему первую помощь. Медики, прибывшие на место, заявили, что у ребенка рассечена голова. В целом, ничего опасного и скоро все должно зажить.

Вызывали ли сотрудников правоохранительных органов и будет ли иметь инцидент продолжение – не уточняется. О состоянии мальчика на данный момент ничего неизвестно.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что малолетнего ребенок в Гатчине получил серьезные травмы от упавшего на него телевизора. Дитя двух лет доставили в больницу, где он находится под наблюдением врачей.