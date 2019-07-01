В Сандела мужчина умер за рулем после столкновения с жилым домом

На машине не было государственный регистрационных знаков.

Все случилось сегодня вечером, 1 июля, в Кировском районе Ленинградской области. Информацией поделились в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и региону. В сообщении сказано, что все произошло в деревне Сандела – автомобиль ВАЗ 2104 въехал в один из жилых домов. Его обнаружили за рулем мертвым, пока что личность водителя установить не удалось. Есть мнение, что он мог умереть до того, как случилась авария – такое иногда бывает, внезапная смерть порой становится причиной ДТП.

Полицейские занимаются выяснением обстоятельств дела. Пока что никаких дополнительных данных не поступало.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что пенсионерку увезли в тяжелом состоянии с Большой Пороховской. Она переходила дорогу в неположенном месте, когда на нее наехал автомобиль. Женщина находится в больнице под наблюдением врачей, непонятно, смогут ли они спасти ей жизнь.