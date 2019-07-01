Охранник, избивший подростка в Колпино из-за подозрения, стал фигурантом уголовного дела

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Мужчина решил, что может устроить самосуд – он подумал, что подросток что-то украл из магазина.

Об этом стало известно сегодня, 1 июля. Обо всем сообщают в ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, передает ТАСС. Сотрудники правоохранительных дел решили возбудить уголовное дело в отношении охранника магазина в Колпино из-за превышения должностных полномочий с применением насилия. Он, подозревая мальчика в краже, избил молодого человека, чтобы неповадно было. Есть мнение, что подростка также истязали в отделении.

По предварительным данным, подросток ничего не крал из магазина, так что агрессия была неуместна тем более. Мальчик также уверяет, что его личные вещи не проверяли, а сразу начали колотить, пытаясь «выбить» таким образом признания.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что молодой петербуржец в порыве эмоций избил подругу и выбросил её из окна.

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