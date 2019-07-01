На Арсенальной горит станция технического обслуживания автомобилей

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

На место уже прибыли спецслужбы.

Инцидент случился этой ночью, 2 июля, в Калининском районе Санкт-Петербурга на улице Арсенальной. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились новостью в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Они пишут, что среди ночи загорелась станция технического обслуживания автомобилей марок Jaguar и Land Rover. Петербуржцам удалось снять процесс горения – на записи видно, как языки пламени пронизывают крышу здания. Скорее всего, в результате пожара никто не пострадает, так как вряд ли в такое время там мог быть человек.

Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Партизана Германа пожар пришел с соседского балкона. Три пожарных расчета потушили пожар к половине третьего дня. С верхних этажей здания эвакуировали нескольких человек, пострадавших нет. Люди жалуются, что после ликвидации возгорания, водой затопило несколько этажей.

видео калининский район пожар
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