Дачные дома горели ночью под Пушкином

Огонь можно было увидеть с Киевского шоссе. Фото: https://vk.com/spb_today

Огонь можно было увидеть с Киевского шоссе. Фото: https://vk.com/spb_today

Тушение пожара заняло у спасателей Петербурга около трех часов.

Ночью в Пушкинском районе Петербурга спасатели тушили пожар, сообщили в ГУ МЧС Санкт-Петербурга 2 июля. Сообщение о возгорании в садоводстве Дони поступило в дежурную часть около 01:26.

Прибывшие на место сотрудники службы спасения обнаружили, что на 18-ой линии горят садовые дома. Одноэтажная и двухэтажная постройки стояли рядом; вероятно, огонь перекинулся с одной на другую. Площадь первого дома составила около 64 м2, а второго — более 100 м2, то есть общая площадь пожара составляла 150-200 м2.

Пожарным удалось полностью потушить огонь к 5 часам утра. Спасатели не получали сообщений о пострадавших в огне. Всего на вызов в Пушкинский район Санкт-Петербурга приехали три машины МЧС и 15 спасателей, передают в ГУ МЧС Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге загорелась станция техобслуживания автомобилей.