В соцсетях осудили Усса за слова жителям затопленного Канска

Губернатор Красноярского края посчитал, что местные жители “качают права”.

Губернатор Красноярского края встретился с жителями Канска, которые страдают от затопления города. “НГС.Новости Крансоярск” опубликовало видео, где Александр Усс общается с местными жителями. На вопрос одной из жительниц, видел ли губернатор дорогу в Канск и что делать, если ее размоет, Усс ответил: “Что вы хотите мне сказать? Права мне качнули? Я вам тоже могу… Мы и дорогу видели, и котельную, и все…”

Ситуация в Канском районе сейчас нормализуется, сообщает ГУ МЧС Красноярского края 2 июля. При этом подтоплены 238 дачных участков и 137 придомовых — эвакуированы 361 человек, из них 53 ребенка. Уровень воды на реке Кан упал на 16 см и составляет 425 см. На месте работают 74 сотрудника РСЧС и 18 средств техники — восемь плавсредств в том числе.

Усс лично приехал проконтролировать ситуацию, но многие остались недовольны его манерой общения с местными жителями. В соцсетях считают, что шутки губернатора в сложившейся ситуации были неуместны.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что губернатор Владимирской области вступился за чиновницу, которая призвала рожать, а не учиться.