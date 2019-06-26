Губернатор Владимирской области оправдал чиновницу, которая советуют рожать, а не учиться

Глава региона считает, что она говорила в первую очередь как врач.

Об этом стало известно 26 июня. Обо всем сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова губернатора Владимирской области Владимир Сипягин. Он, комментируя высказывание заместителя департамента здравоохранения регионе Юлии Арсениной, заявил, что ее слова – это ее мнение как специалиста в сфере медицины. Сипягин также отметил, что все женщины в России могут сами решать, что для них важнее – родить ребенка или получить образование. Сейчас у людей разные приоритеты, подчеркнул он. При этом он убежден, что стране нужны хорошие специалисты и женщины, желающие посвятить себя детям.

Напоминаем, что на Арсенину обрушились критикой из-за ее слов о том, что россиянкам стоит в первую очередь рожать, а не учиться. Она также выступила против критики ранней беременности.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что чиновница, заявившая о ненужности молодежи, нашла новую работу.