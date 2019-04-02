Чиновница, заявившая о ненужности молодежи, нашла новую работу

Экс-глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольгу Глацких ушла с поста со скандалом.

О том, что бывшая чиновница заняла новую должность, стало известно сегодня, второго апреля. Женщина поделилась новостью в Instagram-аккаунте. На снимке она сидит за рабочим столом, подписывая бумаги. Глацких хвастается, что теперь «инвалид второй группы по военной травме будет заниматься в фитнес-зале ДИВС бесплатно». До этого региональные СМИ рассказывали, что экс-чиновница устроилась в дворец игровых видов спорта (ДИВС) «Уралочка» в качестве заместителя директора.

Напоминаем, что Глацких стала участников конфликта из-за резонансного высказывания. Женщина на встрече с волонтерами заявила, что никто не просил рожать детей, поэтому государство ничего не должно молодежи. За подрастающее поколение, заявила она, пусть несут ответственность родители.

Ее слова не понравились общественности, а также коллегам. Глацких ушла в отставку.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что учительница, которую осуждали за фото в купальнике, нашла новую работу.