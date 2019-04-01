Учительница, которую осуждали за фото в купальнике, нашла новую работу

Татьяна Кувшинникова ушла из школы и теперь будет специалистов по учебно-методической работе АКИПКРО.

Об этом стало известно сегодня, первого апреля. Женщина выйдет на работу в Алтайском краевом институте повышения квалификации работников образования уже завтра, второго числа. Какие именно у нее будут обязанности на новом месте – сложно сказать. Известно лишь, что что министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко, узнав о травле учительницы, предложил ей несколько вариантов для трудоустройства. Татьяна Кувшинникова, посоветовавшись с близкими, сделала свой выбор, передает ТАСС.

Напоминаем, что фотографии барнаульской преподавательницы стали поводом для обсуждений пару дней назад. Родители некоторых детей школы посчитали, что учительница не может выкладывать в социальных сетях фотографии в коротких платьях и купальниках.

С ними не согласились многие. Пользователи социальной сети даже запустили флешмоб #учителятожелюди – они выкладывали снимки с отдыха и рассуждали на тему.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что уволенной за фото в купальнике учительнице из Барнаула предложили вернуться в школу.