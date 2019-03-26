Уволенной за фото в купальнике учительнице из Барнаула предложили вернуться в школу

Однако бывший педагог общеобразовательного учреждения отказалась от предложения местного Министра образования и сообщила, что, возможно, пойдет в частную школу, где платят больше.

Нашумевшая история педагога общеобразовательной школы в Барнауле в Алтайском крае не оставила равнодушным даже краевого министра. Он назначил встречу бывшему педагогу и возмутился позиции руководства школы. Отметил, что ничего странного в фотографии нет. Педагог пропагандирует здоровый образ жизни. Об этом сообщает “Говорит Москва”.

Педагог Татьяна Кувшинникова была вынуждена уволиться из-за фотографии в закрытом купальнике, которое она разместила в социальной сети на своей странице после заплыва в честь Универсиады в Красноярске. На опубликованных в ее социальных сетях снимках она стоит в закрытом спортивном купальнике и легком платье.

Фотография не понравилась одной из родительниц ученика, и она пожаловалась руководству школы. Учительница была вынуждена уволиться.

Кувшинникова пояснила, что теперь выбирает между частной школой и художественной, так как у нее есть соответствующее образование.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что учительнице русского языка предложили уволиться из-за фото в купальнике.