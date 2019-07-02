С Учительской два дня подряд привозили мужчин с травмами

Сначала в больнице приняли мужчину с ножевым ранением, а затем — побитого кулаками.

Полицейские получили из больницы сообщение о госпитализации мужчины с проникающим ранением в живот из квартиры дома на Учительской улице в воскресенье 30 июня. На следующий день утром в больницу оттуда же привезли мужчину в состоянии средней тяжести, сообщили Gazeta.SPb в главке МВД Петербурга 2 июля.

По предварительной информации, три жителя Калининского района пили алкоголь в квартире. Между мужчинами возник конфликт и один набросился с кулаками на другого. 51-летняя женщина ударила ножом 36-летнего мужчину, который напал на ее сожителя — его и забрали вечером в воскресенье. Позже пострадавшему от побоев, видимо, стало хуже, и женщина вызвала ему “Скорую”.

В полиции Петербурга возбудили уголовное дело, с женщины взяли подписку о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Колпино возбудили дело в отношении охранника, избившего подростка.