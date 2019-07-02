Со школьницы в Петербурге сняли украшения на 423 тысячи рублей

Полиция уже начала поиск мошенницы. Фото: pixabay.com
Полиция уже начала поиск мошенницы. Фото: pixabay.com

Неизвестная предложила девочке снять с нее порчу во дворе дома на Антонова-Овсиенко.

Полиция Петербурга начала поиск злоумышленницы, которая обманом забрала у школьницы ювелирные украшения. Заявление в полицию Красногвардейского района подала мать девочки во вторник 2 июля, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД Петербурга и ЛО.

Женщина рассказала, что неизвестная подошла к ее дочери 2004 года г.р. (14-15 лет) во дворе дома на улице Антонова-Овсиенко в Санкт-Петербурге и заявила, что с нее надо снять порчу. В качестве оплаты за ритуал она потребовала драгоценности. Девочка поверила и отдала ей все ценное. Сумму ущерба оценили в 423 тысячи рублей. Сейчас в полиции Петербурга готовят материалы для уголовного дела и уже начали поиск злоумышленницы.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что петербуржца обвинили в сексуальном насилии над школьницами.

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