Петербуржца обвинили в сексуальном насилии над школьницами

Мужчина даже проник в квартиру одной из потерпевших на востоке Петербурга.

Жители Санкт-Петербурга обвинили в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних, сообщили Gazeta.SPb в ГСУ СК РФ по Петербургу 1 июля. Кроме этого ему вменяют незаконное проникновение в чужое жилище.

Следователи считают, что в октябре 30-летний злоумышленник совершил насильственные действия сексуального характера в отношении пяти школьниц, старшей из которых исполнилось 14, а младшей — только 11 лет. Кроме этого обвиняемый проник в квартиру одной из потерпевших. Всего ему вменяют шесть эпизодов преступной деятельности, передают в управлении СКР по Петербургу.

Сейчас дело отправляют в суд, где рассмотрят по существу.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что неизвестный напал на женщину в парке Гатчины.