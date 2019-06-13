В парке Орлова роща в Гатчине над женщиной совершили сексуальное насилие

На вид ему 25 лет, рост около 180-185 с, волосы светлые, короткие. Был одет в спортивные штаны и куртку черно-серого цвета. Фото: http://www.petersburg-bridges.com

На вид ему 25 лет, рост около 180-185 с, волосы светлые, короткие. Был одет в спортивные штаны и куртку черно-серого цвета. Фото: http://www.petersburg-bridges.com

Правоохранительные органы и следователи занимаются поиском злоумышленника.

Следственным отделом по городу Гатчина следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту совершения насильственных действий сексуального характера. Об этом сообщают в Следственном комитете РФ по Ленобласти сегодня.

По данным следователей, в ночь с 1 на 2 июня мужчины напал на 34-летнюю женщину в парке Орлова роща и изнасиловал ее. Потерпевшей удалось отбиться от нападавшего и убежать.

Также сообщаются приметы злоумышленника. На вид ему 25 лет, рост около 180-185 с, волосы светлые, короткие. Был одет в спортивные штаны и куртку черно-серого цвета.

Лицам, обладающим какой-либо информацией о личности неустановленного мужчины, иных фактах его противоправной деятельности, либо попытках «завести знакомства» с женщинами, просьба обращаться по телефонам: 8(813-71)22570, 8 (83171)94371, 8(81371)98728, 8 (81371)56027 (УМВД России по Гатчинскому району Ленобласти) или 02.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что следователи будут разбираться в летальной поножовщине на Луначарского.