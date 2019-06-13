Следователи будут разбираться в летальной поножовщине на Луначарского

Расследование уголовного дела продолжается. Фото: https://esp.md
Расследование уголовного дела продолжается. Фото: https://esp.md

Мужчины вели диалог, но “огонька” добавил алкоголь.

Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по статье “убийство”. Об этом сообщает Следственный комитет Петербурга сегодня.

ПО версии следователей, в Калининском районе двое мужчин 10 июня в одной из квартир по проспекту Луначарского сидели и выпивали. Вдруг возникла ссора, после которой мужчина 1973 года рождения нанес удар ножом своему знакомому и убежал.

Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что полиция разыскивает водителя машины с прицепом, совершившего смертельное ДТП на КАД.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
калининский район происшествие
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