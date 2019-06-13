Полиция разыскивает водителя машины с прицепом, совершившего смертельное ДТП на КАД

ДТП произошло около 03:00 на 67 км внутреннего кольца КАД “А118”. Фото: https://pixabay.com

ДТП произошло около 03:00 на 67 км внутреннего кольца КАД “А118”. Фото: https://pixabay.com

Марку автомобиля установить не удалось, а вот полуприцеп — Hiway.

Дорожно-транспортная авария произошла 26 мая, сообщают сотрудники Пропаганды БДД ОГИБДД Московского района.

Полиция сообщает, что около 03:00 водитель машины с полуприцепом Hiway следовал по проезжей части внутреннего кольца КАД “А118” в направлении от Московского шоссе в сторону ЗСД в Московском районе и на 67 км + 700 м внутреннего кольца КАД “А118” совершил столкновение с автомобилем Hyundai Solaris.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля Hyundai Solaris получил телесные повреждения, от которых погиб на месте происшествия.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что за два дня в Петербурге произошло 680 ДТП.