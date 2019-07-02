Свыше полумиллиона похитили у двух пенсионерок в Петербурге

Сейчас по обоим случаям ведется проверка, но уголовные дела пока не возбуждены. Фото: pixabay.com

Сейчас по обоим случаям ведется проверка, но уголовные дела пока не возбуждены. Фото: pixabay.com

Деньги пошли на помощь сыну, якобы попавшему в ДТП, и “лекарства для операции”.

Две пенсионерки из разных районов Петербурга в понедельник обратились в полицию по факту хищения денежных средств, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД Петербурга и Ленобласти 2 июля.

В Кировском районе Петербурга 88-летняя пенсионерка рассказала, что неизвестный позвонил по телефону и попросил денег для помощи ее сыну, который попал в ДТП. Позже он пришел из забрал у нее 200 тысяч рублей.

В Адмиралтейском районе Петербурга 74-летней женщине позвонили и сказали, что ей нужно пройти обследование в медицинской клинике, пройти операцию и купить лекарства для восстановления. Позже к ней пришел якобы работник клиники, который забрал у нее “на лекарства” 460 тысяч рублей.

Сейчас по обоим случаям ведется проверка, но уголовные дела пока не возбуждены, передают в ГУ МВД Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что со школьницы в Красногвардейском районе сняли украшения за 400 тысяч.