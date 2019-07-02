Пьяный мужчина разбил витрину магазина на юге Петербурга и хотел вскрыть кассу

По сигналу тревоги на улицу Маршала Жукова тут же приехал наряд Росгвардии.

Нетрезвый мужчина залез в магазин на пр. Маршала Жукова и пытался открыть кассовый аппарат, сообщили Gazeta.SPb в УВО Петербурга 2 июля. Злоумышленника задержали и сдали в отдел полиции Красносельского района Петербурга.

Наряд Росгвардии на патруле получил сигнал тревоги из магазина на юге Санкт-Петербурга. Один из работников, который находился на месте происшествия рассказал, что неизвестный разбил витрину и прошел в торговый зал. Росгвардия перекрыла пути отхода, а затем задержала мужчину, который в этот момент корпел над кассовым аппаратом. Оказалось, что мужчина пьян, хотя на момент задержания в Петербурге было лишь 7 часов утра.

Следственно-оперативная группа приехала на место, а злоумышленника сдали на руки сотрудникам полиции, передали в УВО Петербурга.

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