В Невском районе вор-форточник обокрал бизнесмена

В Невском районе Санкт-Петербурга полиция расследует крупную квартирную кражу. Бизнесмен, проживающий на улице Коллонтай, стал жертвой форточника.

В понедельник, 1 июля 2019 года, в отдел полиции Невского района обратился мужчина с заявлением о краже имущества. Оказалось, что жертвой является гендиректор компании, которая специализируется на сделках с недвижимостью.

Пострадавший сообщил, что его квартиру ограбил неизвестный примерно неделю назад. Злоумышленник проник в квартиру, находившуюся на втором этаже дома через окно, с помощью приставной лестницы и монтировки

Уловом преступника стали тысяча евро, браслет из золота, ноутбук, мобильный телефон и часы Rolex, стоимостью в 2 млн рублей. Общая сумма ущерба оценивается в 2,7 млн рублей.

Известно, что форточник был в толстовке с черным капюшоном и респираторной маске.

Возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала, задержан вор-рецедивист, орудовавший в поездах между Петербургом и Москвой.