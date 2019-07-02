На Бестужевской прорвало трубу

Она не выдержала испытаний, которые проводит «Теплосеть».

Об этом стало известно сегодня вечером, 2 июля. Обо всем рассказывают очевидцы, которые поделились новостью в социальной сети. Петербуржцы пишут, что течь дала труба у дома норме 45 по Бестужевской улице. При этом они отмечают, что «фонтан» из-под земли нее брызжет, но на дороге уже образовалась огромная лужа – двор начинает размывать. Спецслужбы на месте и пытаются предотвратить коммунальную аварию. Сколько времени им на это понадобится – не уточняется.

Напоминаем, что «Теплосеть» проверяет сегодня, насколько трубы в Калининском и Красногвардейском районах готовы к отопительному сезону.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Центральном районе проспект и улицу затопило из-за прорыва трубы. Вода растеклась по всей проезжей части. Судя по размещенному видео в соцсети, на месте уже работают спецслужбы и ликвидируют последствия аварии.