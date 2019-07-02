Озеро Сиркиярви оцепили из-за разлива химического вещества

Людей просят не подходить к водоему.

Об этом стало известно сегодня, 2 июля. Обо всем рассказали в Госэконадзоре. Все случилось под Всеволожском – озеро Сиркиярви загрязнено неизвестным химическим веществом. Специалисты выехали на место происшествия, чтобы взять пробы воды. Они намерены попросить сотрудников правоохранительных органов патрулировать некоторое время окрестности, чтобы местные жители не подходили к озеру – это может быть опасно.

Telegram-канал «Аварийный Петербург» передает, что рядом с водоемом стоит бочка – там находятся вещество желтого цвета и кристаллы. Рядом рассыпан белый порошок, повсюду валяются мусор и пакеты. Очевидцы пишут, что находиться рядом с Сиркиярви невозможно без средств химзащиты – слезятся глаза и дышать сложно.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Смольный прокомментировал загрязнение Орловского карьера – туда сливали воду с только песком, грунтом , но также глиной.