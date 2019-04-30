Смольный прокомментировал загрязнение Орловского карьера

Выяснилось, что рабочие немного перестарались.

Об этом стало известно сегодня, 30 апреля. О том, что водоем изменил цвет и запах, рассказывали петербуржцы, которые требовали вмешательства от властей на протяжении как минимум недели. Очевидцы считали, что во всем виновата стройка неподалеку от карьера.

Наконец ситуацию прокомментировал комитет по природопользованию, который подтвердил теорию горожан. При этом отмечается, что все работы были согласованы, вот только с «сушкой» переборщили. Дело в том, что специалисты откачивали грунтовые воды, сливая ее в Орловский карьер. В ней содержатся не только песок и грунт, но также глина. Именно из-за этого водоем стал странно выглядеть, передает издание «Фонтанка».

В ведомстве заверили, что грунтовые воды должны были откачивать в меньших объемах, так что с инцидентом будут разбираться.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербуржцы продолжают жаловаться на загрязнение Орловского карьера.