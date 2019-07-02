В Выборге нет воды уже несколько часов

Причиной тому стала коммунальная авария, причины которой удалось установить только сейчас.

Об этом стало известно сегодня, 2 июля. Обо всем рассказали в пресс-службе «Леноблводоканал». Уточняется, что жители Выборга пожаловались на отсутствие воды несколько часов назад. Специалисты незамедлительно прибыли на место и только сейчас смогли понять, где протекает. Все случилось из-за старой врезки в основном трубопроводе, ведущем от водоочистных сооружений. Эксперты пообещали восстановить работу воды в ближайшие четыре часа.

Чтобы обеспечить людей водой, сразу шесть машин подвезут воду. С девяти часов вечера ее раздавали у «Областной туберкулезной больницы».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Бестужевской улице в Санкт-Петербурге прорвало трубу. Она не выдержала испытаний, которые проводит «Теплосеть». «Фонтан» из-под земли нее брызжет, но на дороге уже образовалась огромная лужа – двор начинает размывать.