В Гатчинском районе украдена дорогостоящая иномарка

О пропаже автомобиля сотрудникам правоохранительных органов сообщил автовладелец.

Мужчина 1983 года рождения обратился в полицию Гатчинского района Ленинградской области во вторник, 2 июля. Он сообщил, что во временной период с 20:00 1 июля по 07:00 2 июля от дома 23 по улице Чехова в Гатчинском районе Ленинградской области пропал его автомобиль марки «КИА Сорренто», сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пострадавший оценил стоимость причинного ему ущерба в 1,8 миллионов рублей.

По факту случившегося сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»). Сотрудники правоохранительных органов применяют меры для розыска и задержания неизвестных злоумышленников.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге вор проник в ювелирный магазин, разобрав крышу.