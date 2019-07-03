В Петербурге квартирный вор изобличен ещё в 4 кражах

В апреле 2019 года в Невском районе Санкт-Петербурга сотрудниками полиции был задержан мужчина 1997 года рождения.

Гражданин был изобличен в совершении квартирной кражи на 172 тысячи рублей, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Позднее сотрудникам уголовного розыска Главка удалось дополнительно изобличить мужчину в совершении серии подобных преступлений:

14 февраля — кража имущества на 20 тысяч рублей из квартиры дома 30/3 по проспекту Просвещения;

7 февраля — кража имущества на 200 тысяч рублей из квартиры дома 12 по улице Сикейроса;

24 января — кража на 110 тысяч рублей из квартиры дома 4/3 по улице Малой Балканской;

26 февраля — кража на 100 тысяч рублей из квартиры дома 2/5 по улице Оборонной в Ленинградской области.

Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ. Подозреваемый заключен под стражу.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Невском районе мужчина ударил продавщицу бутылкой по голове.