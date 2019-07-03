В Московском районе госпитализирован 10-летний мальчик

Во вторник, 2 июля 2019 года, в отделение полиции по Московскому району Санкт-Петербурга поступила информация о госпитализации подростка.

Сотрудники медицинского учреждения сообщили сотрудникам полиции, что в тот же день, 2 июля, около 20:10 часов вечера от дома 11 по улице Взлетная в поселке Авиагородок был госпитализирован мальчик 2008 года рождения, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Подросток был доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Сотрудниками правоохранительных органов выясняются обстоятельства, при которых был травмирован подросток.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге вор проник в ювелирный магазин, разобрав крышу. Он совершил хищение 240 тысяч рублей и 4-х коробок украшений.