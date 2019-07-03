Злоумышленники представились сотрудниками госучреждения и похитили у 87-летней пенсионерки деньги

Во вторник, 2 июля, в отделение полиции Волховского района Санкт-Петербурга обратилась женщина 1932 года рождения.
Она сообщила полицейским, что к ней домой пришли неизвестные злоумышленники, которые представились сотрудниками государственного учреждения, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Под предлогом осмотра жилищных условий они похитили из квартиры денежные средства в размере 10 тысяч рублей и скрылись с места преступления.
Сотудниками правоохранительных органов принимается решение о возбуждении уголовного дела. По факту случившегося проводится проверка, по результатом которой будет принято решение.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге квартирный вор изобличен ещё в четырех кражах. Он заключен под стражу.