Злоумышленники представились сотрудниками госучреждения и похитили у 87-летней пенсионерки деньги

Пенсионерка сама открыла дверь. Фото: Pixabay
Пенсионерка сама открыла дверь. Фото: Pixabay

Во вторник, 2 июля, в отделение полиции Волховского района Санкт-Петербурга обратилась женщина 1932 года рождения.

Она сообщила полицейским, что к ней домой пришли неизвестные злоумышленники, которые представились сотрудниками государственного учреждения, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Под предлогом осмотра жилищных условий они похитили из квартиры денежные средства в размере 10 тысяч рублей и скрылись с места преступления.

Сотудниками правоохранительных органов принимается решение о возбуждении уголовного дела. По факту случившегося проводится проверка, по результатом которой будет принято решение.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге квартирный вор изобличен ещё в четырех кражах. Он заключен под стражу.

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