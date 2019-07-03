Ленобласть находится в списке регионов с высокой распространенностью ВИЧ

В Ленинградской области на 100 тысяч человек у 1210 был выявлен ВИЧ. Фото: pixabay

В Ленинградской области на 100 тысяч человек у 1210 был выявлен ВИЧ. Фото: pixabay

В списке регионов России с самым высоким процентом носителей ВИЧ-инфекции оказалась Ленинградская область.

В 2018 году в Ленинградской области на 100 тысяч человек у 1210 был выявлен ВИЧ, а это 1,2% от населения, сообщает «РБК» со ссылкой на материалы Роспотребнадзора.

В 2018 году Иркутская область оказалась регионом с самым большим распространение ВИЧ, там заражены 1,8% населения (1814 человек на 100 тысяч жителей). Ленинградская область находится на восьмом месте списка.

Более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека в 13 регионах Российской Федерации. В предыдущей статистике за 2015 год подобных регионов было всего девять.

На текущий момент растет количество маленьких городов с зараженностью ВИЧ, которые превышают средние показатели по России в 2-4 раза. Среди них Североуральск, Тольятти, Орск, Березники и другие. Всего названо около 30 городов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти пациентам с ВИЧ говорят покупать лекарства самим.