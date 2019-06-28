В Ленобаласти пациентам с ВИЧ говорят покупать лекарства самим

Но жизненно необходимый препарат не всегда есть в аптеках.

В Ленинградской области пациенты с ВИЧ не могут получить жизненно необходимое лекарство тенофовир. Купить лекарство самостоятельно или поменять схему лечения посоветовали в областном Центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями на улице Мира,16. Об этом пишет «Доктор Питер» со ссылкой на историю своего читателя.

Сначала, пишет «Доктор Питер», выдачу препаратов стали сокращать с трех месяцев до одного. Врачи объясняли это тем, что поставки в центр осуществляются нерегулярно. Потом врач и вовсе посоветовала приобрести тенофовир самостоятельно или изменить схему лечения.

В общественном движении «Пациентский контроль» рассказали, что первые жалобы на нехватку тенофовира поступили еще в апреле, но с 20 июня ситуация усилилась. Причины пока неизвестны. Есть предположение, что местные власти не закупили препарат вовремя, пишет «Доктор Питер».

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что пациенты с ВИЧ в Петербурге не смогут получить лекарства по месту жительства