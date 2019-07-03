Причиной смерти ребенка в Кургане стал взрыв мобильного телефона

В комнате общежития на улице Тельмана в Кургане взорвался смартфон, в результате чего погиб семилетний мальчик.

Утром 3 июля 2019 года ребенок поставил телефон на зарядку, после этого устройство взорвалось, сообщили в в дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Кургана.

Известно, что мальчик находился дома не один — с ним были отец и дедушка. Трагедия могла произойти на их глазах. Жители общежития рассказали, что узнали о случившемся только после «нечеловеческих» криков отца ребенка, он выбежал с телом мальчика на улицу, сообщает «URA.RU».

Также соседи пострадавшего отметили, что взрыва или хлопка слышно не было, а следов взрыва не видно. К моменту прибытия сотрудников скорой помощи, мальчик был уже мертв.

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