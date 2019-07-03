Бензин растекся по Невскому путепроводу после смертельного ДТП

На место происшествия приехали пять пожарных машин. Фото: https://vk.com/spb_today
На место происшествия приехали пять пожарных машин. Фото: https://vk.com/spb_today

Грузовик чуть не упал на железную дорогу после столкновения с легковой машиной.

В Невском районе Петербурга в среду 3 июня произошло ДТП: очевидцы в социальных сетях сообщают как минимум об одном погибшем. На Невском путепроводе столкнулись два легковых автомобиля, один грузовик и автобус, сообщили в ГУ МЧС Санкт-Петербурга 3 июля.

Свидетели рассказывают, что фура пробила ограждения и зависла над железной дорогой. Информация о пострадавших сейчас уточняется в МЧС, но очевидцы говорят о гибели водителя легковой машины Ford.

На место происшествия приехали пять машин МЧС и 21 спасатель. Поле аварии по асфальту растеклось топливо — его нужно было как можно быстрее смыть. Авария привела к серьезным пробкам на этом участке.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Красногвардейском районе Петербурга произошло тройное ДТП из-за кошки.

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Бензин растекся по Невскому путепроводу после смертельного ДТП
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