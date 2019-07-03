Водитель спровоцировал тройное ДТП ради спасения кошки

В Красногвардейском районе по адресу Пискаревский проспект, д. 9 произошло ДТП с участием трех автомобилей и кошки.

О данном происшествии сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП|Санкт-Петербург|Неизданное» в социальной сети «ВКонтакте». По их словам, на проезжей части между второй и третьей полосой лежала сбитая кошка. Водитель «Рено Логан» решил остановиться прямо посреди проезжей части, не перестраиваясь в правую полосу. Позади него ехали «Митсубиси Лансер» и «Митсубиси Галант», которые не смогли оперативно перестроиться из-за потока машин и последовательно столкнулись. Также в посте сообщается, что виновник аварии «свалил» с места ДТП.

Известно, что в результате аварии никто не пострадал, за исключением домашнего животного. Кошку не удалось спасти.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на КАД случилась авария с участием такси Uber. По предварительным данным, повреждения получили только автомобили. Дорогу не смогли поделить «Опель» и такси Uber.