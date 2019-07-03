В Стокгольме задержали рэпера A$AP Rocky

После драки рэпер и его друзья покинули место случившегося. Фото: @asaprocky/instagram

После драки рэпер и его друзья покинули место случившегося. Фото: @asaprocky/instagram

A$AP Rocky приехал в Швецию чтобы выступить на хип-хоп фестивале Smash х Stadion.

В среду Шведская прокуратура сообщила о задержании A$AP Rocky в Стокгольме из-за случившейся ранее драки, сообщается в заявлении ведомства. По словам свидетелей потасовка случилась между командой исполнителя и двумя местными молодыми людьми.

Страсти начали накаляться возле стокгольмского ресторана. На данный момент неизвестна причина разборки, но на снятой очевидцами видеозаписи с сайта TMZ заметно, что зачинщиком драки стал рэпер — он швырнул соперника на асфальт и побил его вместе с друзьями.

Известно, что после драки рэпер и его друзья покинули место случившегося, не дожидаясь полиции.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что американский рэпер Дензел Карри отменил концерт в Петербурге и попросил прощение. В своем видеообращении к фанатам рэпер сообщил, что вынужден отменить концерт из-за проблем с голосом. Но рэпер обещал выспаться и позаботиться, чтобы с голосом больше такого не происходило.