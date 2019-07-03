Санавиация доставила двух человек из Ленобласти в Петербург

Обоим пациентам понадобилась срочная помощь врачей.

Об этом стало известно 3 июля. Обо всем рассказали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе » Национальная служба санитарной авиации». В посте сказано, что за среду вертолету приходилось вылетать к ленинградцам четыре раза.

Так, из Подпорожья Подпорожья в Ленинградскую областную клиническую больницу по небу доставили пациента с инсультом. Другой больной находился в поселке Первомайское – малыш с термическим ожогом тела второй степени был оперативно доставлен в Детскую городскую больницу.

«Два вылета на КАД с отменой ответственным врачом»,

— уточнили в сообществе.

Напоминаем, что санавиация в Ленобласти помогла 210 пациентам добраться до медицинских учреждений в 2018 году.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в ДТП в Тосненском районе пострадали три ребенка. Легкие травмы получили пятимесячный малыш, двухлетний и десятилетний ребенок.