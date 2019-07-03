В ДТП в Тосненском районе пострадали три ребенка

Они получили несерьезные травмы.

Инцидент случился сегодня, 3 июля, в Тосненском районе Ленинградской области. Обо всем сообщили сотрудники правоохранительных органов. Участниками ДТП стали два автомобиля – «Ренаулт» и «Шевроле». По предварительным данным, виновницей аварии стала водительница «Ренаулт,» которая не смогла соблюсти дистанцию.

В результате произошло столкновение, которое закончилось травмированием трех детей – они сидели в другой машине. Легкие травмы получил пятимесячный малыш, двухлетний и десятилетний ребенок. К счастью, их жизням ничего не угрожает. Полицейские занимаются выяснением обстоятельств дела.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Гатчинском районе под колеса автомобиля угодили две школьницы. Они переходили дорогу, когда на них наехала машина – за рулем сидел мужчина 1962 года рождения. Сейчас девочки находятся в состоянии средней тяжести.