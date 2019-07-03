В Гатчинском районе под колеса автомобиля угодили две школьницы

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Девочки госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Инцидент случился сегодня днем, 3 июля, в Гатчинском районе Ленинградской области на автодороге Чаща – Кремено. Участниками аварии стали две пешеходки и «Фольксваген». Когда девочки переходили дорогу на них по непонятной причине наехала легковушка. Непонятно, кто именно виноват в происшествии – школьницы или невнимательный мужчина 1962 года рождения. На вид девочкам около 10 лет, в результате столкновения они получили травмы. На место прибыла карета скорой помощи, которая госпитализировала их – врачи диагностировали состояние средней тяжести.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства ДТП, передают «Невские Новости», ссылаясь на свои источники.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что после гибели рабочего под катком на “Сортавале” возбудили дело. Следователи считают, что машинист нарушил технику безопасности.

Гатчинский район дети дтп
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