После гибели рабочего под катком на “Сортавале” возбудили дело

Следователи считают, что машинист нарушил технику безопасности.

Следственный отдел Приозерска возбудил уголовное дело после гибели рабочего на трассе “Сортавала” под катком, сообщили Gazeta.SPb в СУ СК РФ по Ленобласти 3 июля. 33-летнего работника подозревают в нарушении правил безопасности при строительных работах.

Следствие установила, что утром в понедельник 1 июля бригада выполняла капитальный ремонт трассы А-121. На 117 км у поселка Починок укладывали асфальт и машинист катка наехал на своего коллегу, который погиб на месте. Следователи считают, что несчастный случай произошел из-за нарушений техники безопасности.

Сейчас следователи Ленобласти устанавливают детали произошедшего и назначают экспертизы.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что рабочий погиб под валом катка на Приозерском шоссе.