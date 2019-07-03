После гибели рабочего под катком на “Сортавале” возбудили дело

Следователи устанавливают детали произошедшего. Фото: СУ СК РФ по Ленобласти
Следователи устанавливают детали произошедшего. Фото: СУ СК РФ по Ленобласти

Следователи считают, что машинист нарушил технику безопасности.

Следственный отдел Приозерска возбудил уголовное дело после гибели рабочего на трассе “Сортавала” под катком, сообщили Gazeta.SPb в СУ СК РФ по Ленобласти 3 июля. 33-летнего работника подозревают в нарушении правил безопасности при строительных работах.

Следствие установила, что утром в понедельник 1 июля бригада выполняла капитальный ремонт трассы А-121. На 117 км у поселка Починок укладывали асфальт и машинист катка наехал на своего коллегу, который погиб на месте. Следователи считают, что несчастный случай произошел из-за нарушений техники безопасности.

Сейчас следователи Ленобласти устанавливают детали произошедшего и назначают экспертизы.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что рабочий погиб под валом катка на Приозерском шоссе.

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