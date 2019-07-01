В Ленобласти рабочего задавило катком

Согласно предварительным данным, в понедельник, 1 июня, около 7:35 часов утра на 118 километре автомобильный дороги «Сортавала» случилось ДТП.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Приозерском районе Ленинградской области, а именно — на месте проведения дорожных ремонтных работ, сообщили Gazeta.SPb в управление ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Мужчина 1986 года рождения, управляя асфальтовым катком, во время подачи заднего хода совершил наезд на рабочего. В результате рабочий скончался на месте происшествия от полученных травм.

По факту смертельного ДТП проводится проверка для установления деталей случившегося. Возраст погибшего на данный момент уточняется.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что состояние пострадавших в ДТП в Кингисеппе оценили как средне тяжелое.