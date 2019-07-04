В Минске праздничный салют вышиб окна и убил женщину

Во время празднования Дня независимости в столице Белоруссии от разорвавшегося на земле фейерверка погибла пожилая женщина, трое человек пострадали.

Праздничный салют запускали с шести точек, два залпа, выпущенные с огневой позиции возле стелы «Минск — город-герой» взорвались на старте, отчего повышибало окна в близлежащих жилых домах и спорткомплексе «Динамо», а женщина, наблюдавшая за фейерверком с берега реки Свислочь, была ранена осколком. Несмотря на своевременную медицинскую помощь, спасти ее не удалось.

Белорусский следственный комитет и специально организованная комиссия Министерства обороны начали расследование. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что подобные заряды для фейерверка применялись и ранее.

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