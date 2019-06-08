Россия и Белоруссия введут единую валюту

Переговоры проходили на ПМЭФ-2019. Фото: bdg.by
Переговоры проходили на ПМЭФ-2019. Фото: bdg.by

Решение введения единой валюты для России и Белорусии будет обсуждаться на уровне президентов двух стран. Об этом на ПМЭФ-2019 заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

В последний день форума Орешкин встретился с министром экономики Белоруссии Дмитрием Крутым. Они оба возглавляют рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции, которая была создана Белоруссией и Россией в конце 2018 года.

Дмитрий Крутой отметил, что в рамках программы нельзя вырывать из контекста один пункт.

«Это будет пакетная история и пакетное соглашение», — сказал министр.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Украине арестовали пять самолетов российской компании. Суд Украины удовлетворил ходатайство об аресте самолетов, которые эксплуатирует авиакомпания из России.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
белоруссия ПМЭФ-2019 россия
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