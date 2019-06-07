На Украине арестовали пять самолетов российской компании

Суд Украины удовлетворил ходатайство об аресте самолетов, которые эксплуатирует авиакомпания из России.

Сообщается, что Подольский районный суд Киева постановил арестовать пять самолетов Ан-124-100, которые принадлежат авиакомпании «Волга-Днепр». Дело в том, что украинские власти обвиняют российского авиаперевозчика в том, что «Волга-Днепр» якобы не соблюла правила безопасности воздушных перелетов и подвергла опасности жизни и здоровье пассажиров.

Известно, что теперь аэропортам страны запрещено разрешать посадку или взлет российским самолетам.

«Любым третьим лицам запрещено осуществление любых действий, направленных на посадку/взлет воздушных судов», — сообщают СМИ решение суда.

Помимо этого, суд постановил арестовать все самолеты с целью сохранности их в качестве вещественных доказательств по делу.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Колпинском шоссе жертвами автомобильного ЧП стали десятки куриц.