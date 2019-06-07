На Украине арестовали пять самолетов российской компании

Самолет Ан-124. Фото: пресс-служба авиакомпании
Самолет Ан-124. Фото: пресс-служба авиакомпании

Суд Украины удовлетворил ходатайство об аресте самолетов, которые эксплуатирует авиакомпания из России.

Сообщается, что Подольский районный суд Киева постановил арестовать пять самолетов Ан-124-100, которые принадлежат авиакомпании «Волга-Днепр». Дело в том, что украинские власти обвиняют российского авиаперевозчика в том, что «Волга-Днепр» якобы не соблюла правила безопасности воздушных перелетов и подвергла опасности жизни и здоровье пассажиров.

Известно, что теперь аэропортам страны запрещено разрешать посадку или взлет российским самолетам.

«Любым третьим лицам запрещено осуществление любых действий, направленных на посадку/взлет воздушных судов», — сообщают СМИ решение суда.

Помимо этого, суд постановил арестовать все самолеты с целью сохранности их в качестве вещественных доказательств по делу.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Колпинском шоссе жертвами автомобильного ЧП стали десятки куриц.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
авиаперелет ан-124 волга дон енисей петербург самолет украина
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Пулково пассажиры около часа сидели в салоне самолета без вентиляции
Из тюрьмы Белмарш опубликовали видео Ассанжа
В Петербурге 7 июня побит температурный рекорд 30-летней давности
На Украине арестовали пять самолетов российской компании
Путин пожелал здоровья Симоньян после инцидента с Соболь на «Эхо Москвы»
Молния навечно заземлила гастарбайтера в Новогорелово
Орешкин заявил, что ЦБ не должен надзирать и владеть коммерческими банками ...
Беглов поговорил с президентом Фонда «Сколково» Вексельбергом на ПМЭФ