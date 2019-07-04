Панихиду по погибшим подводникам отслужат сегодня в Кронштадте

В Никольском морском соборе сегодня отслужат панихиду по погибшим подводникам. Фото: wikipedia.org

В Никольском морском соборе сегодня отслужат панихиду по погибшим подводникам. Фото: wikipedia.org

180 священников, прибывших в Петербург на совещание по случаю 10-летия восстановления института военного духовенства, отслужат сегодня в Кронштадте панихиду по погибшим 1 июля в Баренцевом море подводникам.

Служба пройдет в Никольском морском соборе, сообщили в Петербургской епархии. На ней будут присутствовать моряки Кронштадтского гарнизона.

Все члены экипажа глубоководного аппарата, на котором в понедельник случился пожар во время работы в Баренцевом море, были приписаны к военной части, базирующейся в Петергофе.

Представитель петербургского клуба моряков-подводников сообщил, что командование ВМФ попросило подобрать место для захоронения погибших. После переговоров с городскими властями и командованием клуб предложил место на Серафимовском кладбище рядом с мемориалом подлодки «Курск», потерпевшей крушение 12 августа 2000 года. Решающее слово в вопросе захоронения, безусловно, останется за родственниками моряков.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Минобороны опубликовало имена погибших