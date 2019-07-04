Стали известны имена погибших подводников

Минобороны опубликовало имена 14 моряков, погибших в понедельник в Баренцевом море при пожаре на глубоководном аппарате.

Жертвами трагедии стали капитаны 1-го ранга Владимир Абанкин, Андрей Воскресенский, Денис Дoлoнский, Кoнстантин Иванов, Денис Опарин, Константин Сoмов, Никoлай Филин, капитаны 2-гo ранга Александр Авдoнин, Сергей Данильченкo, Дмитрий Сoловьев, капитаны 3-гo ранга Виктор Кузьмин и Владимир Сухиничев, подполковник медицинской службы Александр Васильев и капитан-лейтенант Михаил Дубкoв.

В сообщении Минобороны сказано, что погибшие подводники были высочайшими профессионалами и истинными патриотами Родины. Кроме того, в Минобороны назвали имя члена экипажа, который спас гражданского специалиста. Это был кавторанг Дмитрий Соловьев. Он вывел гражданского из аварийного отсека, а сам остался бороться с пожаром и погиб.

При пожаре личный состав отсека задраивает межотсечные люки, чтобы огонь не распространился на другие отсеки подлодки, после чего в отрезанном отсеке ведет борьбу с огнем, обрекая себя на смерть, но спасая корабль и остальную часть экипажа.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Дрозденко обещал помочь семье погибшего подводника из Соснового Бора