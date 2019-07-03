Дрозденко обещал помочь семье погибшего подводника из Соснового Бора

Александр Дрозденко. Фото: lenobl.ru
Александр Дрозденко. Фото: lenobl.ru

Губернатор также выразил соболезнования всем людям, которые потеряли в пожаре родных и близких.

Об этом стало известно сегодня, 3 июля. Обо всем Gazeta.SPb сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области. Губернатор региона Александр Дрозденко отметил, что среди погибших на борту находился капитан первого ранга Андрей Воскресенский. Он являлся жителем Соснового Бора, где у него остались жена и близкие. Дрозденко выразил им свои соболезнования, а также пообещал оказать необходимую помощь.

«Ленинградцы глубоко скорбят обо всех, кто героически погиб, борясь за живучесть глубоководного аппарата, спасая своих товарищей»,

— говорится в тексте телеграммы, которую губернатор отправил на имя министра обороны России Сергея Шойгу.

Напоминаем, что все случилось 1 июля в Баренцевом море, на борту находились 14 человек.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что стали известны имена погибших подводников.

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Дрозденко обещал помочь семье погибшего подводника из Соснового Бора