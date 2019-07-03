Стали известны имена погибших подводников

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

На борту находилось 14 человек.

Минобороны опубликовал имена подводников, которые погибли на глубоководном аппарате ВМФ, сегодня, 3 июля. Среди них, как уже говорилось ранее, были капитаны и Герой РФ. Они не раз участвовали в исследования Арктики.

—Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга Долонский Денис Владимирович,

—Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга Филин Николай Иванович,

—капитан 1 ранга Абанкин Владимир Леонидович,

—капитан 1 ранга Воскресенский Андрей Владимирович,

—капитан 1 ранга Иванов Константин Анатольевич,

—капитан 1 ранга Опарин Денис Александрович,

—капитан 1 ранга Сомов Константин Юрьевич,

—капитан 2 ранга Авдонин Александр Валерьевич,

—капитан 2 ранга Данильченко Сергей Петрович,

—капитан 2 ранга Соловьев Дмитрий Александрович,

—подполковник медицинской службы Васильев Александр Сергеевич,

—капитан 3 ранга Кузьмин Виктор Сергеевич,

—капитан 3 ранга Сухиничев Владимир Геннадьевич,

—капитан-лейтенант Дубков Михаил Игоревич.

Напоминаем, пожар случился 1 июля. На данный момент с борта удалось вытащить только четыре тела, которые находились ближе всего к люку. Все остальные пока находятся под водой.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что офицеры ВМФ, погибшие в Баренцевом море, приписаны к петербургской военной части.

вмф офицеры
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