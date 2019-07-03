Стали известны имена погибших подводников

На борту находилось 14 человек.
Минобороны опубликовал имена подводников, которые погибли на глубоководном аппарате ВМФ, сегодня, 3 июля. Среди них, как уже говорилось ранее, были капитаны и Герой РФ. Они не раз участвовали в исследования Арктики.
—Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга Долонский Денис Владимирович,
—Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга Филин Николай Иванович,
—капитан 1 ранга Абанкин Владимир Леонидович,
—капитан 1 ранга Воскресенский Андрей Владимирович,
—капитан 1 ранга Иванов Константин Анатольевич,
—капитан 1 ранга Опарин Денис Александрович,
—капитан 1 ранга Сомов Константин Юрьевич,
—капитан 2 ранга Авдонин Александр Валерьевич,
—капитан 2 ранга Данильченко Сергей Петрович,
—капитан 2 ранга Соловьев Дмитрий Александрович,
—подполковник медицинской службы Васильев Александр Сергеевич,
—капитан 3 ранга Кузьмин Виктор Сергеевич,
—капитан 3 ранга Сухиничев Владимир Геннадьевич,
—капитан-лейтенант Дубков Михаил Игоревич.
Напоминаем, пожар случился 1 июля. На данный момент с борта удалось вытащить только четыре тела, которые находились ближе всего к люку. Все остальные пока находятся под водой.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что офицеры ВМФ, погибшие в Баренцевом море, приписаны к петербургской военной части.