Стали известны имена погибших подводников

На борту находилось 14 человек.

Минобороны опубликовал имена подводников, которые погибли на глубоководном аппарате ВМФ, сегодня, 3 июля. Среди них, как уже говорилось ранее, были капитаны и Герой РФ. Они не раз участвовали в исследования Арктики.

—Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга Долонский Денис Владимирович,

—Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга Филин Николай Иванович, —капитан 1 ранга Абанкин Владимир Леонидович, —капитан 1 ранга Воскресенский Андрей Владимирович, —капитан 1 ранга Иванов Константин Анатольевич, —капитан 1 ранга Опарин Денис Александрович, —капитан 1 ранга Сомов Константин Юрьевич, —капитан 2 ранга Авдонин Александр Валерьевич, —капитан 2 ранга Данильченко Сергей Петрович, —капитан 2 ранга Соловьев Дмитрий Александрович, —подполковник медицинской службы Васильев Александр Сергеевич, —капитан 3 ранга Кузьмин Виктор Сергеевич, —капитан 3 ранга Сухиничев Владимир Геннадьевич, —капитан-лейтенант Дубков Михаил Игоревич.

Напоминаем, пожар случился 1 июля. На данный момент с борта удалось вытащить только четыре тела, которые находились ближе всего к люку. Все остальные пока находятся под водой.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что офицеры ВМФ, погибшие в Баренцевом море, приписаны к петербургской военной части.