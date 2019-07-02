Офицеры ВМФ, погибшие в Баренцевом море, приписаны к петербургской военной части

Тем не менее, это не говорит о том, что все они являлись петербуржцами.

Об этом стало известно сегодня вечером, 2 июля. Новостью поделилось издание «Фонтанка», ссылаясь на собственные источники. О подразделении, к которому были приписаны погибшие моряки, почти нет никакой информации в сети, так как оно имеет статус секретного. Пока что список погибших офицеров не оглашен, но уже уточняется, все они числятся в списках личного состава части, расположившейся в Санкт-Петербурге.

Напоминаем, что трагедия в море случилась в этот понедельник. Там произошел пожар, в результате которого не стало 14 человек – среди них были капитаны, а также Герои России.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Владимир Путин принес соболезнования семьям подводников. Президент поручил Шойгу вылететь в Североморск, чтобы тот лично выслушал доклады о расследовании обстоятельств пожара и по возвращении подготовил Путину доклад.