Путин принес соболезнования семьям подводников

Президент РФ назвал гибель в пожаре 14 моряков большой потерей для флота и армии в целом. Он распорядился оказать поддержку семьям погибших и принес свои соболезнования.

Владимир Путин сегодня после известия Минобороны изменил программу дня, не поехав в Тверскую область на туристический форум «Реки России». Вместо этого он встретился с министром обороны Сергеем Шойгу.

Президент поручил Шойгу вылететь в Североморск, чтобы тот лично выслушал доклады о расследовании обстоятельств пожара и по возвращении подготовил Путину доклад.

По неофициальным данным, пожар случился на атомной подводной лодке АС-12, которую в народе называют «Лошарик». Она способна погружаться на глубину до 6 км.

14 подводников погибли, отравившись продуктами горения, еще 4 или 5 выживших находятся в военно-морском госпитале Североморска.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Путин срочно встретится с министром обороны.