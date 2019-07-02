Путин срочно встретится с министром обороны

Путин изменил планы ради встречи с Шойгу. Фото: youtube.com
Путин изменил планы ради встречи с Шойгу. Фото: youtube.com

После известия о гибели 14 российских моряков президент РФ Владимир Путин решил вместо участия в форуме «Реки России» экстренно встретиться с министром обороны Сергеем Шойгу.

По поручению Путина к участникам туристического форума, проходящего сегодня в Тверской области, обратится вице-премьер Ольга Голодец.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не назвал тему встречи президента с министром обороны.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что вчера 14 подводников погибли при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ, отравившись продуктами горения. Аппарат сейчас находится на базе в Североморске. Ведется расследование, которое курирует главком ВМФ Николай Евменов. К доследственной проверке приступил и Следственный комитет.

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